Александр Ведяхин: уже 90% регионов России применяют ИИ-решения Сбера

«Сегодня уже 90% регионов России применяют решения Сбера c использованием искусственного интеллекта (ИИ). Региональные проекты реализуются в медицине, сельском хозяйстве, образовании, сфере государственных услуг и других. Мы видим, как при нашем участии растут компетенции региональных властей в вопросах ИИ-трансформации, а значит, повышается качество проектов с использованием генеративного ИИ. В итоге улучшается взаимодействие граждан с госструктурами — оно становится более быстрым, удобным и персонализированным», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Так, в Костроме ИИ-решение на базе нейросети GigaChat помогает отвечать на основные вопросы граждан о работе общественного транспорта — сервис способен обрабатывать до 36 тысяч обращений в год. Сейчас он проходит опытную эксплуатацию. А в Томском государственном университете пилотируется мультиагентная ИИ-система Russia-on-board, понимающая 20 языков. Другой ИИ-помощник — для Министерства тарифного регулирования Воронежской области, оснащенный специализированной базой знаний, позволяет сократить время обработки сложных запросов в пять раз.

«При этом более 60% регионов пилотируют GigaChat от Сбера. Сегодня на AIJ представлено более 100 проектов на основе нашей нейросети, каждый из них — с доказанным экономическим эффектом. Мы уверены, что количество таких проектов будет только расти, видим заинтересованность субъектов РФ в них. Например, в Подмосковье на базе региональной Минцифры созданы профильное управление по искусственному интеллекту и институт кураторов ИИ-проектов, которые фокусно занимаются внедрением ИИ-решений в регионе. Также Московская область — первый субъект РФ, который в промышленном масштабе внедряет GigaChat в работу государственных сервисов», — подчеркнул первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

С лучшими региональными проектами с использованием ИИ-решений Сбера можно ознакомиться на международной конференции AI Journey 2025 («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), которая проходит с 19 по 21 ноября в Москве.