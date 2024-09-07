Александр Толмачев посетил школу № 12, где находятся избирательные участки в Щелкове

В школе № 12 находятся избирательные участки № 1352 и № 1480. Депутат Государственной Думы Александр Толмачев вместе с участником ПолитСтарта Филиппом Черновым ознакомился с работой комиссии, проверил наличие необходимой документации, а также пообщался с членами УИК и наблюдателями от политических партий и кандидатов, передает пресс-служба партии.

«Сегодня проверяем более десяти избирательных участков в городском округе Щелково. Уже успели пообщались с членами комиссии, наблюдателями и правоохранительными органами. Все говорят, что на участках все проходит тихо, спокойно, законно, без каких-либо нарушений», — поделился Александр Толмачев.

По результатам проверок, нарушений на избирательных участках не выявили, что свидетельствует о прозрачности и легитимности избирательного процесса. Данный визит подтверждает надлежащий контроль за ходом выборов для обеспечения их честности и открытости для всех участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.