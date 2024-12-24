Александр Толмачев: обращение губернатора к жителям является программой к действию

Оно проходило под девизом: «Подмосковье и национальные цели президента.

По словам Толмачева, Андрей Воробьев большое внимание уделил поддержке СВО и социальной политике. Остановился он и на теме нового поколения в разрезе нацпроекта «Молодежь и дети».

«Именно парни и девушки — сердце волонтерского движения в регионе. Важно, что теперь у области появятся дополнительные возможности участия в федеральных программах, создания своей нормативной базы, организации пространств, утверждения классификатора профессий и заработных плат», — считает депутат.

Он также отметил, что обновленный закон о молодежной политике, который Госдума приняла в середине декабря 2024 года, открывает для Подмосковья в 2025 году новые перспективы.

«Как это выразится на практике? У нас есть молодежные пространства — но их будет больше, они станут современнее. Ведь население Подмосковья растет, к тому же приезжают на учебу и работу из других субъектов. Разработка собственной нормативной базы с учетом того, что нужно именно людям нашего региона с опорой на федеральные стандарты — это способ снять многие преграды на пути молодежных проектов. Иногда преодоление бюрократии становится невероятно трудным, а здесь эта проблема решается на первичном этапе», — заявил Толмачев.

Кроме этого, по мнению парламентария, разработка классификатора профессий и зарплат привлечет людей в сферу и создаст рабочие места. Все будет организовано исходя из запросов жителей в муниципалитетах.

«И конечно, закон даст импульс развитию волонтерского движения. Часто именно те, кому до 35 становятся инициаторами душевных и полезных акций. Например, школьники предложили отправлять посылки на фронт — так появилось „Доброе дело“. С возможностями, которые дает закон, мы сможем поддерживать инициативы молодых, а они — развиваться, творить, созидать на пользу своему городу, своей области, своей стране. Подмосковье должно оставаться регионом-лидером во всем, в том числе в волонтерстве и молодёжной политике. Нет сомнений, что у нас с вами все получится», — подчеркнул Александр Толмачев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.