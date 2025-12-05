Александр Пашков встретился со студентами РГГУ в Домодедове 4 декабря

Более 100 студентов Домодедовского филиала РГГУ 4 декабря приняли участие во встрече с председателем совета Домодедовской торгово-промышленной палаты Александром Пашковым, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедовском филиале РГГУ 4 декабря состоялась встреча в рамках проекта «РГГУ. Четверг». Гостем стал председатель совета Домодедовской торгово-промышленной палаты, депутат совета депутатов и преподаватель РГГУ Александр Пашков.

Более ста студентов пришли пообщаться с Александром Пашковым, обсудили вопросы карьеры, выбора профессии, развития города и личной мотивации.

Исполняющий обязанности директора филиала РГГУ профессор Евгений Сафонов отметил, что такие встречи с открытыми и социально ориентированными личностями очень ценны для студентов.

Александр Пашков поделился своим опытом и посоветовал студентам не бояться менять направление, если оно выбрано под влиянием обстоятельств. Он подчеркнул, что важно заниматься любимым делом и идти на работу с удовольствием.

Проект «РГГУ. Четверг» проводится еженедельно и помогает студентам расширять кругозор и находить вдохновение для профессионального развития.

