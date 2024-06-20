Александр Наумов принял участие в отправке 126 гумконвоя на Донбасс

Заместитель Председателя Московской областной Думы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов принял участие в отправке 126 гуманитарного конвоя от КПРФ на Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.

В гуманитарном грузе в большом количестве переданы: крупы, мясные и рыбные консервы, картофель, лапша быстрого приготовления, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, хлебцы, конфеты, крекеры, пряники, печенье, сладости, мед, сгущенка, вода, чай, средства личной гигиены, кровоостанавливающие препараты, бинты, баллоны с газом, горелки, мешки хозяйственные, носилки, медицинские наборы, прицелы, генератор и многое другое.

Все без исключения искренне помогают нашим бойцам, воюющим в зоне СВО, с первого дня. Сегодня, одновременно пойдут еще конвои и с родной лидера коммунистов Г. А. Зюганова — орловщины, из Ульяновской области, из Ростовской области, Ставрополья, Воронежа.

Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов, рассказал, что гуманитарные конвои Донбассу помогли людям выдержать ту блокаду, которая была организована фашистским режимом в отношение ДНР и ЛНР.

«Нынешний конвой приурочен и к юбилею нашего лидера — Геннадия Андреевича Зюганова, который вместе с Владимиром Ивановичем Кашиным возглавляет работу по подготовке гумконвоев. Вся Московская область приняла участие в сборе гуманитарных грузов: Пушкинская организация КПРФ, Ногинск, Дмитров, Красногорск, Подольск, Королев, Солнечногорск, Воскресенск и многие другие организации. Активно участвуют общественные организации, в том числе „Дети войны“, Всероссийский женский союз „Надежда России“, „Союз советских офицеров“. Наши ветераны вносят свой вклад в подготовку конвоев, передают личные средства и закупают продукты. Из Сергиева Посада привезли медицинские аптечки и носилки, которые в советское время так надежно делались. Мы отправляем также и машины, которые идут на передовую и так там нужны. Наши УАЗики лучше всяких Джипов. Дмитровские комсомольцы также направляют машину с гуманитарным грузом. Возглавляет организацию наш Первый секретарь МК ЛКСМ РФ Александр Корнев, который сам является ветераном боевых действий на Донбассе. Я уверен, что наша помощь приближает Победу, которая, конечно же, будет за нами!» — сказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.