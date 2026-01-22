Александр Медведев рассказал о мерах пожарной безопасности в Подмосковье

Главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев 21 января в эфире телеканала «360» рассказал о подготовке подразделений МЧС к зимнему сезону и причинах роста числа пожаров в регионе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В начале 2026 года в Подмосковье увеличилось количество пожаров, случаев гибели и травмирования людей. По словам Александра Медведева, основными причинами возгораний стали нарушения правил эксплуатации обогревательных приборов, особенно в жилых домах и надворных постройках.

Инспектор отметил, что в период новогодних и рождественских праздников из-за низких температур и обильных снегопадов жители региона чаще использовали электрические обогреватели. Это приводило к перегрузке электросетей и, как следствие, к пожарам.

Медведев порекомендовал проявлять осторожность при использовании открытого огня, доверять установку печей и каминов только специалистам, следить за состоянием дымоходов и электропроводки. Он также посоветовал оборудовать дома автономными пожарными извещателями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.