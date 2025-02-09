Александр Легков провел тренировку для лыжников в Одинцове

Легендарный лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков продолжил серию тренировок от спортсменов-профессионалов для жителей Подмосковья. В рамках проекта «Тренировки со звездами в парках» он провел мастер-класс в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Александр Легков стал третьим наставником для участников тренировок в парках. В рамках зимнего сезона опытом с любителями лыж уже поделились победитель этапов Кубка мира, чемпион России Михаил Девятьяров-младший и бронзовый призер Олимпийских игр Николай Морилов.

«Приятно тренироваться с детьми, передать им опыт. Это, наверное, самое главное. Я говорил участникам, что нужно сделать, или на что обратить внимание уже во время движения по трассе — у них сразу получалось и видно было, что изменения в лучшую сторону. Но нужно постоянно кататься на лыжах. И как только ты начинаешь больше тренироваться, сразу все идет к улучшению: и техника, и быстрее начинаем бегать, Если честно, я ещё не имею тренерского опыта, не был никогда тренером, этому нужно учиться. И, кстати, не всегда хороший спортсмен — хороший тренер. Но своим внутренним ощущением моего родного вида спорта я могу донести что-то лучше, чем другие», — поделился впечатлениями от тренировки Александр Легков.

Отметим, что одним из участников мастер-класса от Александра Легкова стал и недавний ментор проекта — Михаил Девятьяров-младший. Вместе с другими лыжниками он следовал рекомендациям наставника и на лыжне осваивал технические советы олимпийского чемпиона.

Несмотря на завершение профессиональной карьеры, Александр Легков активно участвует в спортивной жизни Московской области, принимает участие в лыжных стартах, а также проводит ряд соревнований своего имени для любителей лыж и профессионалов. В Одинцовском парке спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной участники тренировки смогли лично пообщаться с прославленным российским лыжником и узнать секреты его мастерства и отличной спортивной формы.

В программе мероприятия, помимо мастер-класса, были эстафеты и конкурсы, за победу в которых участники получили памятные подарки. У любителей спорта также была возможность выполнить задания спортивного «Колеса фортуны».

Напомним, что на протяжении всего зимнего сезона в Московской области проходит серия мероприятий с участием известных спортсменов. Проект «Тренировки со звездами в парках» стартовал 15 декабря в парке «Волкуша».

Мастер-классы проходят на лыжных трассах региона бесплатно и без ограничений по возрасту. Чтобы узнать, кто станет следующим «звездным наставником» на подмосковной лыжне — следите за новостями. Анонсы размещаются в аккаунтах министерства спорта Подмосковья в социальных сетях, а также на сайте https://welcome.mosreg.ru/.

Мероприятие организовано в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.