Александр Легков принял участие в уборке территории мемориала погибшим летчикам экипажа ТБ-3 в Красноармейске

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Легков совместно с депутатом Совета депутатов Пушкинского Михаилом Сухаревым, активистами, сторонниками и молодогвардейцами провели благоустройство памятника погибшим летчикам экипажа ТБ-3 в Красноармейске. Партийцы убрали сухую листву, ветки и ветхие цветы, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Экипаж ТБ-3 был уничтожен фашистами в окрестностях Красноармейска в октябре 1941 года, когда возвращался на свой аэродром с боевого задания. Самолет разбился вблизи села Муромцево. Экипаж состоял из 9 человек, лишь одному удалось выжить. Жители похоронили летчиков на городском кладбище, а позже установили памятник в виде одного крыла.

«Памятник погибшим летчикам экипажа ТБ-3 — важное место для жителей моего родного города Красноармейска. Сюда приходят почтить память героев и в День Победы, и в обычные дни. Сегодня мы начали подготовку к комплексному благоустройству памятника. К 9 Мая работы по благоустройству будут закончены», — прокомментировал депутат Мособлдумы Александр Легков.

По словам сотрудников кладбища, после уборки территории, которую провели единороссы, памятник покрасят.

Акция «Всероссийский субботник по благоустройству воинских мемориалов, памятных знаков и захоронений участников Великой Отечественной войны» проходит ежегодно. В канун Дня Победы партийцы ведут мониторинг воинских захоронений и благоустраивают их. Всего в Пушкинском порядка 80 мемориалов, обелисков и памятных мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.