Александр Дугин рассказал об экстремальном характере русских

У русских экстремальный характер, они очень талантливые и приспосабливаются к любым условиям, сообщил РИАМО доктор политических наук, доктор социологических наук, профессор, руководителя Учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени И. Ильина» РГГУ Александра Дугин.

На Гуманитарном марафоне Платформы «Дигория» совместно с Российским обществом «Знание» прошла лекция Дугина «Второе начало русской философии».

«Русский человек, оказавшись на чужой земле, либо начинает испытывать страшную ностальгию и возвращается, потому что он понимает, что он умер, либо просто начинает превращаться в нерусского человека, а поскольку русский очень талантливый, он быстро становится еще более французским, чем француз, еще больше американским, чем американец», — отметил Дугин.

По его словам, что второму началу русской философии ничего не грозит — «на часах русской истории бронзовый век русской культуры».

«Президент дал понять — никаких принципиальных преград для развития русской философии нет», — пояснил Дугин.

Уже 22 года Россия свободно отстаивает суверенность и свою экономическую свободу, заключил он.