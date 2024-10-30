Беглов возглавил рейтинг по упоминанию в СМИ в III квартале 2024 года

Александр Беглов занял первое место в рейтинге петербургских политиков по количеству упоминаний в средствах массовой информации за III квартал 2024 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как известно, на выборах губернатора победил Александр Беглов, получив 59,8% голосов избирателей. Также, по данным «Медиалогии», он занимает первую позицию по количеству упоминаний в СМИ среди городских членов правительства за III квартал 2024 года.

«Почему у губернатора Петербурга Александра Беглова первое место, совершенно ясно. Губернатор — это капитан нашего корабля под названием Санкт-Петербург. Как капитан ведет свое судно, так действует и глава города. СМИ упоминают Александра Беглова по всем вопросам», — отметил заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга Георгий Абелев.

Среди депутатов лидером по популярности в СМИ стал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. В парламентской тройке лидеров также есть и новички. Всего их двое: на втором месте оказался Александр Малькевич, который был избран депутатом только в сентябре, а третью позицию занял Максим Яковлев, один из претендентов на пост губернатора.

Что касается руководителей комитетов Смольного, эксперты связали их упоминаемость с общественным интересом к событиям и новостям в их компетенции.

Отдельно политолог Юрий Светов выделил председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федора Болтина за его колонки о культуре, опубликованные в «Петербургском дневнике», а также председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга Петра Тищенко за инициативы, приуроченные к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.