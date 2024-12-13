Александр Беглов поздравил блокадницу со 100-летним юбилеем

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что навестил блокадницу Людмилу Балабанову, которой исполнилось 100 лет, чтобы поздравить ее с днем рождения, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Ее жизнь — это живая история нашего города. В блокаду вместе с одноклассниками дежурила на чердаке школы — тушила зажигательные бомбы. Служила в противовоздушной обороне — разбирала разрушенные бомбежкой дома, выносила раненых», — поделился глава Северной столицы.

Он также упомянул, что после победы Людмила Балабанова трудилась в городской Санэпидслужбе. За свою активную работу в борьбе с инфекциями и выезды в проблемные регионы она была награждена орденом «Знак почета».

Губернатор Петербурга добавил, что блокадная закалка подарила ей возможность наслаждаться жизнью и сегодня — она регулярно посещает театры и музеи.

«Людмила Степановна, спасибо за Вашу стойкость и жизнелюбие, за любовь к Петербургу, которому Вы посвятили всю жизнь!» — заключил Беглов.