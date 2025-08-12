сегодня в 15:14

Alaska Beacon: жителей Джуно на Аляске попросили уехать от ледника Менденхолл

Власти административного центра города Джуно в американском штате Аляска попросили у жителей районов рядом с ледником Менденхолл эвакуироваться. В ближайшие дни там будет паводок, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Alaska Beacon.

Длина ледника Менденхолл — 20 километров. Он расположен в 19 км от центра города Джуно.

10 августа уровень ледяной дамбы в приледниковом озере вырос. В ближайшие двое суток там может случиться паводок.

В прошлом году из-за паводка был нанесен урон 290 домам.

15 августа президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп собираются провести встречу на Аляске и обсудить урегулирование украинского кризиса.