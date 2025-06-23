Алан Тьюринг: как гений взломал «Энигму» и предсказал будущее ИИ

23 июня 1912 года родился Алан Тьюринг — выдающийся математик, заложивший основы программирования и искусственного интеллекта. Его работы помогли взломать шифры нацистской Германии во время Второй мировой войны. Эксперт Музея криптографии Егор Ефремов рассказал, как Тьюринг и его коллеги из Блетчли-Парка расшифровали код «Энигмы» в интервью RT .

Именно Тьюринг и его коллеги из Блетчли-Парка сыграли ключевую роль в расшифровке нацистских шифров во время Второй мировой войны. Ученый стремился создать универсальное устройство для взлома любых шифров, и этот принцип лег в основу его знаменитой абстрактной «машины Тьюринга» — прообраза всех современных компьютеров. Уже в 1950-х годах он размышлял о возможностях искусственного интеллекта и разработал тест для его оценки.

Эксперт отметил, что такие выдающиеся ученые, как Тьюринг, появляются в периоды научных революций. Начало XX века с его прорывами в телекоммуникациях и фундаментальной науке создало идеальные условия для подобных открытий. Работы Клода Шеннона и советских ученых — Котельникова и Колмогорова — стали продолжением этого интеллектуального прорыва.

Особое внимание специалист уделил «машине Тьюринга» — теоретической модели 1936 года, которая, не будучи физическим устройством, заложила основы компьютерных наук. Ефремов подчеркнул, что именно этот концепт доказал возможность создания универсального вычислительного устройства.

Говоря о вкладе Тьюринга в криптографию, эксперт объяснил, как ученый усовершенствовал польские разработки для взлома «Энигмы». Ключевым нововведением стало использование частотного анализа и «шпаргалок» — предсказуемых фрагментов в зашифрованных сообщениях. Этот подход позволил союзникам систематически расшифровывать нацистские коммуникации.

Ефремов упомянул и другие направления работы Тьюринга: участие в создании первых компьютеров, разработку ранних программных алгоритмов, в том числе для генерации музыки, а также его новаторские исследования в вычислительной биологии.

Касаясь прогнозов Тьюринга об искусственном интеллекте, эксперт отметил, что хотя современные нейросети и проходят его знаменитый тест, они остаются сложными инструментами без подлинного сознания. По мнению специалиста, Тьюринг видел будущее ИИ скорее как помощника человека, чем как его замену.

В заключение Ефремов подчеркнул, что без работ Тьюринга современная цифровая эпоха была бы невозможна. Его идеи не только революционизировали вычисления, но и изменили саму парадигму взаимодействия человека с машинами, открыв путь к их использованию не только для расчетов, но и для творческих задач.