Актуальные вопросы в области обращения с животными обсудят в Подмосковье

29 ноября в красногорском доме культуры «Подмосковье» на улице Ленина состоится выездное совещание комитета по аграрной политике и потребительскому рынку на тему «Актуальные вопросы в области обращения с животными», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В мероприятии примут участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков и начальник управления государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля Минсельхозпрода Московской области Николай Муравьев, которые выступят с докладами о работе государственных ветеринарных учреждений региона, расскажут о регистрации домашних животных согласно закону, принятому в сентябре прошлого года, правилах выгула собак, программе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), а также о других целях и задачах министерства.

Во время проведения мероприятия на площади возле дома культуры будет работать мобильный офис по регистрации домашних животных. Ветеринары установят питомцу безопасный и не доставляющий дискомфорта электронный чип, который поможет найти его в случае потери. Четвероногому другу присвоят номер, а информация о нем и владельце будет передана в региональную базу данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.