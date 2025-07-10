Актуальные вопросы бизнеса обсудили на круглом столе в Подольске

В Подольске прошел круглый стол с представителями бизнеса, организованный прокурором Московской области Сергеем Забатуриным при содействии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

На встрече обсуждался широкий спектр вопросов, которые волнуют местных предпринимателей. Среди них — порядок проведения проверок бизнеса, меры поддержки и их доступность, аренда и выкуп земельных участков, новые требования к размещению грузовых контейнеров. Была затронута также тема обеспечения правопорядка на рынках и торговых объектах.

Как подчеркнула Наталья Чудакова, такие встречи уже стали традиционными и доказали свою эффективность.

«Круглые столы позволяют не только выявить системные проблемы, но и обсудить их напрямую с надзорными органами. Это помогает формировать практические рекомендации для органов власти и дает предпринимателям уверенность, что их мнение будет услышано и учтено при принятии решений», — сказала Чудакова.

«Мы видим, что запросы бизнеса становятся все более содержательными и конструктивными. Это дает возможность реагировать точечно и своевременно. Для нас важно поддерживать обратную связь с предпринимательским сообществом, чтобы выстраивать совместную работу на понятных и прозрачных правилах», — подчеркнул Сергей Забатурин.

По всем заданным вопросам в ходе мероприятия были даны разъяснения и предложения по дальнейшим действиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.