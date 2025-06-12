Акцию в честь Дня России провели в Мытищах

На станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги инспектор по делам несовершеннолетних, майор полиции Елена Глебова совместно с представителями администрации городского округа Мытищи, Центральной пригородной пассажирской компании провели акцию «С праздником, моя Россия!». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие направлено на формирование у граждан представлений о России, как государстве, о родной стране, воспитании чувства любви к родному краю. Целевой аудиторией были родители с детьми. Вручая маленьким пассажирам памятный сувенир — флажок в цветах российского триколора, инспектор поясняла значение каждого цвета. Жители с благодарностью принимали сувенир.

Кроме того, организаторы мероприятия напоминали пассажирам о правилах безопасного поведения на железной дороге, а детям вручали красочные буклеты с напоминанием о правилах безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.