Акцию «Беслан: прерванный урок» провели в Подольске

В Подольске ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом провели тематические уроки и интерактивные программы, показали фильмы и устроили живые встречи с дружинниками и организациями, помогающими участникам СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во Дворце творчества молодëжи состоялась акция «Беслан: прерванный урок». Ученикам восьмых классов школы № 21 показали видеоряд, снятый во время штурма и захвата заложников. Им рассказали о реальных событиях, произошедших в 90-х и 00-х годах. ⁣⁣

В ходе интерактивной программы школьники сделали белых журавлей и, выстроившись в ряд, собрали слово «Помним».

С помощью ещё одного ролика ребятам рассказали о том, как вести себя при обнаружении неизвестных предметов и что делать, если появились вооружëнные лица.

Представители народных дружин «Кузнечики», «Атаманская сотня» из числа Стрелковского хуторского казачества и центра «Рокот» провели для школьников округа профилактические беседы на тему «Экстремизм и терроризм — угроза обществу».

Открытые уроки прошли для ребят разных возрастов в школах № 8, 13, 24, 32, 34, 35, гимназиях № 4, 7 и им. Подольских курсантов.

В начале урока «Терроризм и экстремизм — угроза общества» дети почтили память погибших в результате теракта в Беслане минутой молчания. Спикеры рассказали о причинах возникновения терактов и правилах поведения в экстренных ситуациях.

«Тема борьбы с терроризмом очень важна в наше время. Нам рассказали, как себя нужно вести. Самое главное — не поддаваться панике. В будущем я тоже хочу стать военнослужащим и бороться с подобными проявлениями правонарушений», — поделился ученик 9Д класса школы № 34 Денис Никитин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.