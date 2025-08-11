Акция «Вода России» пройдет в Балашихе
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
В этот раз сотрудники управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха совместно с волонтерами и жителями округа очистят берега Серебряного пруда. Мероприятие пройдет 14 августа в рамках всероссийской акции «Вода России», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках экоакции участники соберут различные виды отходов, находящиеся на берегах водного объекта.
Мероприятие начнется в 11:00. Весь необходимый инвентарь будет выдан участникам на месте. В набор будут входить мусорные мешки, перчатки и грабли.
Организаторы рекомендуют приходить в резиновой обуви. Это поможет защитить ноги от намокания и предотвратить от других неприятных ситуаций.
Дополнительную информацию можно узнать у управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха по телефону +7 (495) 521-67-67 доб. 5521.
Инициатором и координатором Всероссийской акции «Вода России» являются ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» и Минприроды России.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.