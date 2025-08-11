Акция «Вода России» пройдет в Балашихе

сегодня в 14:04

В этот раз сотрудники управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха совместно с волонтерами и жителями округа очистят берега Серебряного пруда. Мероприятие пройдет 14 августа в рамках всероссийской акции «Вода России», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках экоакции участники соберут различные виды отходов, находящиеся на берегах водного объекта.

Мероприятие начнется в 11:00. Весь необходимый инвентарь будет выдан участникам на месте. В набор будут входить мусорные мешки, перчатки и грабли.

Организаторы рекомендуют приходить в резиновой обуви. Это поможет защитить ноги от намокания и предотвратить от других неприятных ситуаций.

Дополнительную информацию можно узнать у управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха по телефону +7 (495) 521-67-67 доб. 5521.

Инициатором и координатором Всероссийской акции «Вода России» являются ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» и Минприроды России.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.