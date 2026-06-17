Акция «Вода России» пройдет 19 июня в Рузском округе

Экологическая акция «Вода России» состоится 19 июня в Рузском муниципальном округе на берегу Рузского водохранилища возле деревни Лужки. Начало в 15:00, присоединиться могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников ждут на берегу Рузского водохранилища вблизи деревни Лужки. Точка геолокации: 55.781044, 36.0992012. Организатором выступает администрация округа.

Акция проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». За 12 лет она стала одной из крупнейших экологических инициатив в стране и ежегодно объединяет все больше участников.

«В Рузском округе в этом году акция пройдет уже в третий раз. Приглашаю всех желающих присоединиться к очистке берегов от мусора. Вместе мы сделаем водоемы чище и красивее. Помните: чистая вода — это здоровье детей и будущих поколений», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.