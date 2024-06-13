Акция «Привет, лети, добро запусти» прошла в Раменском в честь Дня России

Концерт «Просторы Родины» на сцене «Лира» дал старт празднованию Дня России. Свое искусство зрителям показали лучшие творческие коллективы учреждений культуры.

Участники концертной программы вместе со всеми зрителями исполнили гимн России. Юные зрители в познавательно-развлекательной программе «Россия — Родина моя» узнали много нового об истории нашей страны.

Жителей округа поздравили заместитель главы Владимир Каменских и председатель совета депутатов Юрий Ермаков.

На площадке у сцены «Лира» проходила акция под названием «Привет, лети! Добро запусти». Дети своими руками создавали открытки, в которых поздравляли с Днем России бойцов СВО.

«Акция „Привет, лети, добро запусти“ зародилась в городе Красноярске 4 года назад, тогда же, когда и наш проект. Организатор этой акции — моя дочь Варвара, она придумала подписывать открытки. Сначала мы писали открытки одиноким пенсионерам, ветеранам, в геронтологические центры. За 4 года мы отправили порядка 10 тысяч открыток: на Новый год, на Дни рождения, на всевозможные праздники. И вот когда началась специальная военная операция, Варя была первой, кто отправил открытки в зону военных действий. В День России мы решили совместно с раменчанами провести акцию «Привет, лети, добро запусти», где каждый желающий может подписать открытку, которую мы передадим ребятам в зону СВО. Все детали, все заготовки на открытки помогают нам делать ребята с инвалидностью, наши волонтеры», - сказала руководитель социально-культурного проекта «Двигаем мечты» Олеся Желудкова.

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