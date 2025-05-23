Акция «Посади дерево» пройдет в России в 6 раз

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса» в мае вновь высадят 11 тыс. саженцев сосны для восстановления лесов, пострадавших от жука-короеда: 6 тыс. в Подмосковье, 3 тыс. — в Ленинградской и 2 тыс. — в Нижегородской областях.

Всего за 6 лет акции «Посади дерево» сотрудниками и волонтерами высажено 122 700 молодых деревьев в 7 регионах России.

Акция «Посади дерево» уже прошла 16 мая в Нижегородской области и 23 мая в Солнечногорске Московской области, а 30 мая высадка саженцев состоится в Тосненском районе Ленобласти. Теперь на этих участках будет расти новый здоровый лес. После высадки специалисты лесной службы продолжат наблюдение за саженцами, пока они окончательно не окрепнут.

«Уже 6 лет „Столото“ вносит свой вклад в восстановление пострадавших лесов в разных регионах страны, проводя акцию „Посади дерево“. Ежегодно в ней принимает участие порядка 200 сотрудников и волонтеров, и это один из главных и любимых экологических проектов компании, ставший неотъемлемой частью нашей корпоративной культуры. Мы также внимательно следим за тем, как растут посаженные нами деревья, и видим, что благодаря внимательному уходу их выживаемость составляет более 90%. Получается, что за 6 лет более 100 тыс. саженцев уже превратились в маленькие сосны, ели, клены и тополя, а еще через несколько десятков лет на этих участках будет настоящий лес», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

После полноценного восстановления участки нового молодого леса будут аккумулировать углекислый газ из атмосферы и смягчать последствия изменения климата, снижая таким образом воздействие парникового эффекта.

«Деревья — наши естественные помощники в заботе об окружающей среде: они помогают балансировать климат, делают свежим воздух, фильтруя естественным образом до 70% городских загрязнений, защищают от паводков, мягко регулируя водный баланс и снижая нагрузку на ливневые системы, сохраняют природные ресурсы. Благодаря совместным усилиям волонтеров ежегодно лесной фонд пополняется на более чем 100 млн деревьев, поэтому благодарим наших партнеров за весомый вклад в озеленение страны», — резюмировал заместитель руководителя движения «Волонтеры леса» Никита Суворов.

Акция «Посади дерево» проводится уже 6 лет подряд. Для высадки саженцев в рамках акции отбираются регионы, где леса наиболее пострадали от природных катаклизмов или насекомых-вредителей.

До 2023 года экологическим партнером акции «Посади лес» был Фонд развития экологических проектов и содействия решению проблем изменения климата «Русский Климатический Фонд» («РусКлиматФонд»), начиная с 2024 года — оператором акции выступает Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса».