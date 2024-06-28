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Акция по уборке водоемов от мусора «Вода России» прошла в Можайском округе

Всероссийская акция по уборке водоемов от мусора «Вода России» прошла в Можайском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция прошла в д. Большое Новосурино вдоль берега Пруда на ул. Центральная между домами № 1 и 3.

Сотрудники администрации собрались на берегу пруда, чтобы навести здесь порядок. Участники экологической акции собрали мешок бытовых отходов.

Акция проходит во всех уголках нашей Родины. Ее целью является не только уборка мусора, но и популяризация уважительного отношения к водным ресурсам страны.

Инициатива по организации всероссийской акции «Вода России» принадлежит Минприроды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.