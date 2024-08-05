Акция по сбору рубашек для бойцов СВО началась Ленинском округе

В Ленинском городском округе проходит акция «Добрая рубашка», в которой могут принять участие все неравнодушные жители. С 1 по 8 сентября этого года в пункты сбора можно сдать мужские рубашки, которые доставят в госпитали раненым бойцам, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы не можем остаться в стороне, когда наши бойцы нуждаются в нашей помощи. Каждый из нас может внести свой вклад, и даже небольшая поддержка имеет огромное значение. Все собранные рубашки будут перешиты и переданы раненым бойцам — они должны знать, что мы с ними и ценим их подвиг», — сказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин.

В пункты сбора можно сдать любые рубашки, любого размера, которые в последствии перешьют и доставят в госпитали.

Сбор рубашек пройдет по адресам:

г. Видное, ул. Школьная, д. 22А (Дворец культуры);

г. Видное, ул. Заводская, д. 24 (Центральная библиотека);

г. Видное, бульвар Зеленые аллеи, д. 7, пом. 390 (Библиотека);

г. Видное, ул. Завидная, д. 13, п. 4 (Библиотека);

пос. Володарского, ул. Центральная, д. 25 (Библиотека);

д. Мисайлово, Молодежный бульвар, д. 10 (Библиотека);

д. Мильково, д. 105/1 (Центр досуга «Дроздово»);

пос. совхоза им. Ленина, д. 18Б (Центр культуры);

дер. Горки, ул. Полковникова, д. 2 (Досуговый центр «Юность»);

пос. Петровское, д. 15А (Досуговый центр «Юность»);

д. Калиновка, д. 63А (Библиотека);

с. Молоково, ул. Революционная, д. 161, кор. 1 (Дом культуры «Буревестник»):

Рабочий поселок Измайлово, д. 2 (Досуговый клуб «Мечта»);

пос. Новодрожжино, д. 7 (Библиотека).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.