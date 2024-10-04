сегодня в 16:15

Акция по сбору корма для бездомных животных стартовала в Дмитрове

Сотрудники филиала «ДЗФС» Центрального Дворца культуры «Созвездие» организовали акцию по сбору кормов для бездомных животных. В дальнейшем корм будет собран, отсортирован и передан приютам Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Что можно принести:

сухие и влажные корма в консервах для кошек и собак;

сухие и влажные корма для щенят и котят;

крупы: гречка, рис, овсянка;

амуниция: поводки, ошейники;

миски для кормления для кошек и собак;

игрушки и лакомства для кошек и собак.

«Мы собираем любые корма и в любом количестве, которые в дальнейшем отвезем в приюты Дмитровского округа. Приютам всегда сложно, и мы с вами можем помочь в этом добром деле!» — прокомментировал один из организаторов акции.

Акция «Если добрый ты» проходит с 1 по 28 октября. Необходимую помощь можно принести с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 по адресу: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 92, филиал «ДЗФС» ЦДК «Созвездие».

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (496) 224-09-14.

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