Акция по сбору корма для бездомных животных стартовала в Дмитрове
Фото - © филиал «ДЗФС» ЦДК «Созвездие»
Сотрудники филиала «ДЗФС» Центрального Дворца культуры «Созвездие» организовали акцию по сбору кормов для бездомных животных. В дальнейшем корм будет собран, отсортирован и передан приютам Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Что можно принести:
- сухие и влажные корма в консервах для кошек и собак;
- сухие и влажные корма для щенят и котят;
- крупы: гречка, рис, овсянка;
- амуниция: поводки, ошейники;
- миски для кормления для кошек и собак;
- игрушки и лакомства для кошек и собак.
«Мы собираем любые корма и в любом количестве, которые в дальнейшем отвезем в приюты Дмитровского округа. Приютам всегда сложно, и мы с вами можем помочь в этом добром деле!» — прокомментировал один из организаторов акции.
Акция «Если добрый ты» проходит с 1 по 28 октября. Необходимую помощь можно принести с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 по адресу: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 92, филиал «ДЗФС» ЦДК «Созвездие».
Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (496) 224-09-14.
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