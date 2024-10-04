Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Подмосковье 5 и 6 октября
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
5 и 6 октября жители Подмосковья смогут сдать ненужные вещи в рамках экологических акций, которые пройдут в пяти городских округах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Участники смогут не только внести личный вклад в защиту окружающей среды, но и провести время на свежем воздухе в качестве волонтера.
5 октября акции пройдут по следующим адресам:
- Красногорск, Красногорский бульвар, между д. 18 и д. 20;
Время: с 15:00 до 16:00
- Химки, ул. Германа Титова, д. 14/1, напротив 4 подъезда;
Время: с 12:00 до 13:00
- Одинцово, Можайское ш., д. 8;
Время: с 10:30 до 11:30
- Одинцово, ул. Маковского, д. 2;
Время: с 12:00 до 13:00
- Раменское, ул. Гурьева, д. 15, к.1;
Время: с 10:00 до 11:00
- Черноголовка, площадка Мегабака
Время: с 10:00 до 11:00
Анонсы на 6 октября: Химки, ул. Германа Титова, д. 14/1, напротив 4 подъезда с 12:00 до 13:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.