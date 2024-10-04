Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 18:29

Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Подмосковье 5 и 6 октября

5 и 6 октября жители Подмосковья смогут сдать ненужные вещи в рамках экологических акций, которые пройдут в пяти городских округах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Участники смогут не только внести личный вклад в защиту окружающей среды, но и провести время на свежем воздухе в качестве волонтера.

5 октября акции пройдут по следующим адресам:

Красногорск, Красногорский бульвар, между д. 18 и д. 20;

Время: с 15:00 до 16:00

Химки, ул. Германа Титова, д. 14/1, напротив 4 подъезда;

Время: с 12:00 до 13:00

Одинцово, Можайское ш., д. 8;

Время: с 10:30 до 11:30

Одинцово, ул. Маковского, д. 2;

Время: с 12:00 до 13:00

Раменское, ул. Гурьева, д. 15, к.1;

Время: с 10:00 до 11:00

Черноголовка, площадка Мегабака

Время: с 10:00 до 11:00

Анонсы на 6 октября: Химки, ул. Германа Титова, д. 14/1, напротив 4 подъезда с 12:00 до 13:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.