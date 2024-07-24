Акция по озеленению Ленинского округа прошла в детском саду «Бобренок»

В Ленинском городском округе провели акцию по озеленению города, которая состоялась в детском саду «Бобренок». В рамках проекта «Чистая страна», педагоги вместе с детьми посадили кустарники. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Вопросы экологии и защиты окружающей среды всегда актуальны, особенно сейчас, в нашей стране. Именно поэтому, мы решили провести такую акцию с детками, которые сейчас посещают наш лагерь, и высадить эти прекрасные саженцы. Это не просто веселое и познавательное времяпрепровождение, но еще и хороший способ привлечь внимание ребят к теме охраны окружающей среды», — поделился работник детского сада «Бобренок», учитель-дефектолог Тимофей Азаров.

Дошкольное образовательное учреждение Ленинского городского округа «Бобренок» стало лауреатом в номинации «Лучший детский сад Подмосковья».

«Наш детский сад только открылся в 2018 году, но уже достиг очень больших успехов и результатов. На данный момент у нас функционирует 5 больших зданий и два палисадика, где каждый ребенок может найти свое место для игры и творчества. Скоро мы откроем еще два здания, так что наш детский сад станет еще больше», — сказала заведующая детским садом № 27 «Бобренок» Марина Иноземцева.

В учреждении регулярно проводят такие мероприятия для разностороннего развития детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.