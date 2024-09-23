Акция по чипированию собак и кошек прошла в Кашире

В каширском городском парке 20 сентября расположился мобильный ветеринарный пункт, где проводили чипирование, регистрацию и вакцинацию домашних животных. Многие владельцы четвероногих друзей привели сюда своих питомцев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В Кашире такая акция проходит впервые. В целом, у хозяев четвероногих друзей есть возможность сделать все это в Каширской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Терветуправления № 5 по Московской области. Чипирование животных проводится платно. Мы регистрируем животных, фотографируем, ставим чип и все данные вносим в Единый реестр животных — в систему КАС Ветеринария. Также бесплатно проводим вакцинацию от бешенства», — рассказал ведущий ветеринарный врач противоэпизоотического отделения Каширской ветеринарной станции Алексей Валиев.

Всего в этот день в каширском городском парке было чипированы, зарегистрированы и привиты от бешенства порядка 10 собак. Акция была организована при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Министерства благоустройства Московской области в рамках программы губернатора «Парки Подмосковья».

Чипирование необходимо, чтобы в случае потери четвероного друга его можно было найти. При помощи специального сканера данные чипа считываются и можно узнать информацию о владельцах животных и адрес проживания. В настоящее время в базе чипирования животных Московской области содержатся сведения о более 8 тыс. четвероногих друзей, включая лошадей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.