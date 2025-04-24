Акция «Письмо для Героя» пройдет на площадках «Диктанта Победы» в Подмосковье

Акция «Письмо для Героя» стартует 25 апреля в день проведения «Диктанта Победы». Участники смогут написать письмо-пожелание военнослужащим, которые проходят службу в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Чтобы письмо дошло до адресата, его необходимо сложить треугольником, как это делалось в годы войны, и опустить в специальный брендированный почтовый ящик, установленный на площадке диктанта.

«Преемственность поколений — это не просто слова, а фундамент нашей национальной идентичности. В годы Великой Отечественной войны поддержка тыла была таким же оружием, как и винтовка на передовой. Сегодня, как и тогда, наши военные, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, нуждаются в моральной поддержке, в знаках внимания от всех нас», — отметил координатор партийного проекта «Историческая память» в Московской области, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

Он подчеркнул, что акция «Письмо для Героя» — это не только дань традициям, но и живая связь между поколениями. В 2025 году «Единая Россия» сделала особый упор на сохранение и тиражирование правды о роли Советского Союза в Победе во Второй мировой войне, выделив это направление в отдельную программу «Успех V единстве поколений».

«Каждое письмо — это важная часть поддержки нашим участникам специальной военной операции. Даже несколько слов могут быть очень важны для тех, кто защищает нашу Родину. Почта России поможет доставить эти письма с теплыми пожеланиями адресатам», — рассказала директор Управления федеральной почтовой связи Московской области Ольга Плисова..

Специальные почтовые ящики будут установлены на каждой из девяти уникальных площадок «Диктанта Победы»:

• Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник;

• Государственный Военно-технический музей в Черноголовке;

• Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской;

• Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня»;

• Российский университет кооперации;

• Главное управление Росгвардии по Московской области;

• Аэропорт Шереметьево имени Александра Сергеевича Пушкина;

• Перемиловская высота;

• Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

Международная акция «Диктант Победы» пройдет 25 апреля 2025 года в 12:00. В Московской области подготовлено 1370 очных площадок. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена специальной военной операции.

Организаторами акции выступают партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

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