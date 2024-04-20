Акция памяти воинов Великой Отечественной войны прошла на мемориале в Щекутине

Сбер взял шефство над мемориалом в 2015 году, сказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Стало доброй традицией собираться здесь каждый год накануне самого великого праздника нашей страны — Дня Победы», — отметил он.

Кузнецов добавил, что для Сбера это место — особенное, потому что бойцы 4-й дивизии народного ополчения работали в сберегательных кассах в Куйбышевском районе Москвы.

К мемориалу в этот день приходят ветераны, сотрудники Сбербанка, Министерства экономического развития, местные жители.

«Они приходят, чтобы вспомнить, как в те далекие времена воины, ополченцы, защищали нашу Родину. Среди погибших были те, кто работал в тех же учреждениях, где сегодня работаем мы. Именно здесь, на этой линии соприкосновения, произошел их подвиг. Благодаря этому подвигу сегодня у нас есть возможность жить, развиваться, строить новое будущее и с уверенностью смотреть вперед», — сделал акцент Кузнецов.

В этом году в мероприятии участвовали более 150 человек. Помимо традиционных составляющих акции памяти — митинга, минуты молчания, возложения цветов и полевой кухни, — провели концерт «Наша память о войне».

Один из выступавших на концерте, ученик московской школы № 1500 Леонид Сумкин зачитал написанное им военное стихотворение.

Он рассказал корреспонденту РИАМО, что память о Великой Отечественной войне жива и в его семье. «Стихотворение было посвящено моему прадеду Константину Сумкину, он воевал в Московском ополчении, был артиллеристом. Я решил взять историю своего прадеда, посвятить ему стихотворение, потому что тот воевал и был пленен, смог выбраться, но, к сожалению, вернулся уже без глаза». Семья Сумкиных ежегодно участвует в в акции «Бессмертный полк» с портретом прадеда — героя Константина Сумкина.

Сбер на постоянной основе проводит реставрацию мемориала, обустройство территории, высадку зелёных насаждений. Ежегодно в преддверии Дня Победы на мемориале проводятся акции памяти, в которых принимают участие ветераны — бывшие работники Сбербанка, ветераны Минэкономразвития, Среднерусского банка, Наро-Фоминского городского округа, администрация и учащиеся местных школ, сотрудники Сбера и члены их семей.