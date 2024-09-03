Акция памяти «Помни, Беслан!» состоялась в Сергиевом Посаде

Патриотическая акция «Помни, Беслан!», посвященная трагическим событиям 2004 года, прошла в ДК им. Ю. А. Гагарина в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Хореографический коллектив показал танцевальный номер под сопровождение живого вокала на площади около Дворца культуры. В память о жертвах трагедии участникам акции раздали белые шарики.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в городе Беслан. Трагедия Беслана — общая боль всей России. 1–3 сентября 2004 года в городе Беслан произошло чудовищное преступление. В результате захвата школы погибли 334 человека, включая 186 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.