Акция «Отходы во Благо» состоится во Фрязине 9 ноября

9 ноября с 11:00 до 13:00 пройдет акция «Отходы во Благо» во Фрязине. Для участия в акции нужно принести чистое, сухое, рассортированное по списку вторсырье во Дворец культуры «Исток» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, 17, сообщает пресс-служба администрации горокруга.