Акция «Отходы во Благо» состоится во Фрязине 9 ноября

Общество

Фото - © ЭкоПульс/РазДельный Сбор Фрязино

9 ноября с 11:00 до 13:00 пройдет акция «Отходы во Благо» во Фрязине. Для участия в акции нужно принести чистое, сухое, рассортированное по списку вторсырье во Дворец культуры «Исток» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, 17, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Что принимается

Макулатура отдельно 4 фракции:

  • газеты и журналы из тонкой газетной бумаги;
  • тонкий бытовой картон: картонная упаковка от продуктов, лекарств и другое;
  • полиграфия: тетради, книги, журналы, газеты, буклеты, А4 с цветной печатью;
  • архив: бумага А4 с ч/б печатью, пометками карандашом или маркером.

Также принимаются:

  • картонные втулки от т/бумаги, б/полотенец;
  • пульперкартон (целлюлозная упаковка для яиц);
  • гофрокартон (картон с прожилками воздуха, например, коробки от бытовой техники);
  • композитная упаковка TetraPak, PurePak, SIG, Combiblok и аналоги.

Можно принести мягкую упаковку:

  • стрейч-пленку;
  • пупырчатую пленку;
  • пакеты-маечки;
  • фасовочные пакеты, пакеты с ручками, пакеты с маркировкой 2, 4;
  • пакеты с маркировкой 5, РР, 7, other, фольгированную пленку.

Не принимаются биоразлагающиеся пакеты, пленки ПВХ и дойпаков.

Пластик:

  • 1 PET — бутылки от напитков (прозрачные, зеленые, коричневые, голубые);
  • 1 PET — бутылки от молочной продукции белые с маркировкой 1, pet;
  • 1 PET — бутылки из-под растительного масла пластиковые, с маркировкой 1, pet;
  • 1 PET — флаконы от бытовой химии и косметики и ПЭТ банки;
  • 1 PET-коррекс небутылочный прозрачный — упаковка, различные контейнеры и подложки;
  • 1 PET-коррекс небутылочный цветной (непрозрачный) — упаковка, различные контейнеры и подложки;
  • 2 hdpe — крышечки с маркировкой 2;
  • 2 hdpe/4 ldpe- флаконы от бытовой химии и моющих средств с маркировкой 2, 4, HDPE, LDPE;
  • 5 РР — твердый пищевой пластик с маркировкой 5, ПП, РР;
  • 6 PS (полистирол) твердый — лотки, контейнеры, любые изделия с этой маркировкой, кроме вспененого.

Металл:

  • алюминиевые банки;
  • жестяные банки от консервов;
  • жестяные крышечки с кроненым краем.

Другое:

  • электронные сигареты;
  • пластиковые зубные щетки;
  • блистеры от лекарств;
  • чеки;
  • пластиковые трубочки (коктейльные, от воздушных шариков и дозаторов);
  • дозаторы (трубочки от них сдаются отдельно);
  • палочки для суши и мороженого;
  • контейнеры для линз (нужно обязательно снять пленку);
  • одноразовые бритвенные станки (бреющую головку нужно отломить);
  • пластиковые карты (кроме бумажных проездных и карт-пропусков);
  • зажимы для хлебных пакетов;
  • сломанные зонты;
  • б/у, но чистые одноразовые простыни и пеленки (принимаются от бьюти-индустрии и массажистов для зооприюта);
  • «листовые» магниты;
  • лоскутки ткани, пряжа, нитки, бусинки и бисер, глазки для игрушек, старая тюль;
  • одежда б/у (можно отнести в контейнер социального магазина «Наши вещи» в фойе).

Главное требование к вторсырью: чистое, сухое, компактно сложенное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.