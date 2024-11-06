Акция «Отходы во Благо» состоится во Фрязине 9 ноября
Фото - © ЭкоПульс/РазДельный Сбор Фрязино
9 ноября с 11:00 до 13:00 пройдет акция «Отходы во Благо» во Фрязине. Для участия в акции нужно принести чистое, сухое, рассортированное по списку вторсырье во Дворец культуры «Исток» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, 17, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Что принимается
Макулатура отдельно 4 фракции:
- газеты и журналы из тонкой газетной бумаги;
- тонкий бытовой картон: картонная упаковка от продуктов, лекарств и другое;
- полиграфия: тетради, книги, журналы, газеты, буклеты, А4 с цветной печатью;
- архив: бумага А4 с ч/б печатью, пометками карандашом или маркером.
Также принимаются:
- картонные втулки от т/бумаги, б/полотенец;
- пульперкартон (целлюлозная упаковка для яиц);
- гофрокартон (картон с прожилками воздуха, например, коробки от бытовой техники);
- композитная упаковка TetraPak, PurePak, SIG, Combiblok и аналоги.
Можно принести мягкую упаковку:
- стрейч-пленку;
- пупырчатую пленку;
- пакеты-маечки;
- фасовочные пакеты, пакеты с ручками, пакеты с маркировкой 2, 4;
- пакеты с маркировкой 5, РР, 7, other, фольгированную пленку.
Не принимаются биоразлагающиеся пакеты, пленки ПВХ и дойпаков.
Пластик:
- 1 PET — бутылки от напитков (прозрачные, зеленые, коричневые, голубые);
- 1 PET — бутылки от молочной продукции белые с маркировкой 1, pet;
- 1 PET — бутылки из-под растительного масла пластиковые, с маркировкой 1, pet;
- 1 PET — флаконы от бытовой химии и косметики и ПЭТ банки;
- 1 PET-коррекс небутылочный прозрачный — упаковка, различные контейнеры и подложки;
- 1 PET-коррекс небутылочный цветной (непрозрачный) — упаковка, различные контейнеры и подложки;
- 2 hdpe — крышечки с маркировкой 2;
- 2 hdpe/4 ldpe- флаконы от бытовой химии и моющих средств с маркировкой 2, 4, HDPE, LDPE;
- 5 РР — твердый пищевой пластик с маркировкой 5, ПП, РР;
- 6 PS (полистирол) твердый — лотки, контейнеры, любые изделия с этой маркировкой, кроме вспененого.
Металл:
- алюминиевые банки;
- жестяные банки от консервов;
- жестяные крышечки с кроненым краем.
Другое:
- электронные сигареты;
- пластиковые зубные щетки;
- блистеры от лекарств;
- чеки;
- пластиковые трубочки (коктейльные, от воздушных шариков и дозаторов);
- дозаторы (трубочки от них сдаются отдельно);
- палочки для суши и мороженого;
- контейнеры для линз (нужно обязательно снять пленку);
- одноразовые бритвенные станки (бреющую головку нужно отломить);
- пластиковые карты (кроме бумажных проездных и карт-пропусков);
- зажимы для хлебных пакетов;
- сломанные зонты;
- б/у, но чистые одноразовые простыни и пеленки (принимаются от бьюти-индустрии и массажистов для зооприюта);
- «листовые» магниты;
- лоскутки ткани, пряжа, нитки, бусинки и бисер, глазки для игрушек, старая тюль;
- одежда б/у (можно отнести в контейнер социального магазина «Наши вещи» в фойе).
Главное требование к вторсырью: чистое, сухое, компактно сложенное.
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