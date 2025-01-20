Акция «Не пролетайте мимо!» проведена во Внуковской школе Дмитрова

Это мероприятие стало настоящим событием для детей, позволив им узнать много нового и интересного о мире зимующих птиц.

Программа началась с рассказа о различных видах птиц: перелётных и тех, кто остаётся зимовать. Детям объяснили, почему так важно помогать пернатым в холодное время года и как правильно это делать. Ученики активно участвовали в обсуждении, вспоминая, какие птицы улетают на юг, а какие остаются, и какие корма подходят для них.

Особое внимание было уделено правильному питанию птиц. Ребятам рассказали, что лучшей пищей для большинства птиц являются сырые и несолёные семечки подсолнечника. Для мелких птиц семечки лучше дробить или давить. Каждый ученик попробовал самостоятельно подготовить корм, добавив его в свою кормушку.

Художественный руководитель филиала «ДЗФС» Ольга Копылова поделилась с детьми интересным фактом: одна кормушка за зиму может спасти до 50 синиц. Заранее подготовленные кормушки после познавательного часа были развешаны на деревьях, и дети организовали настоящую лесную столовую для птиц.

По итогам акции, только один класс, развесив свои кормушки, сможет спасти 750 синичек. Это впечатляющий результат, который показывает, как важно участие каждого в подобных инициативах.

«Присоединяйтесь к акции „Не пролетайте мимо!“. Возможно, именно ваша кормушка станет спасением для многих пернатых, которые зимуют в Дмитровском округе», — призвала заместитель главы Дмитровского муниципального округа Оксана Котова.

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