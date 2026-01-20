Акция «Искра надежды» пройдет 27 января в Красногорском филиале Музея Победы

Памятная акция «Искра надежды», посвященная годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, состоится 27 января в Красногорском филиале Музея Победы с участием ветеранов, педагогов, студентов и общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Красногорском филиале Музея Победы пройдет памятная акция «Искра надежды». В мероприятии примут участие ветераны, педагоги, студенты, представители общественных организаций, члены «Молодой гвардии» и юнармейцы.

Участники акции под звуки «Седьмой симфонии» Дмитрия Шостаковича зажгут бенгальские свечи и почтут память жителей и защитников Ленинграда. В этот день в 1944 году по радио был зачитан приказ о полном освобождении города от блокады, а вечером в Ленинграде прозвучал салют из 324 орудий — единственный салют первой степени, проведенный вне Москвы за годы войны.

Организаторы приглашают жителей и гостей Красногорска присоединиться к акции, которая начнется в 18:00, чтобы вспомнить подвиг ленинградцев.

