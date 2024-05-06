Акция «Георгиевская ленточка» пройдет в музее-заповеднике Подмосковья

С 5 по 9 мая музей-заповедник «Горки Ленинские» традиционно присоединится к Международной акции «Георгиевская ленточка». Акция объединяет людей разных возрастов и поколений, напоминая о важности сохранения исторической памяти и патриотического воспитания, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В выходные и праздничные дни участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будут раздавать ленточки на всех музейных объектах, среди которых музей-усадьба «Горки», музей «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле», Научно-культурный центр «Музей В. И. Ленина», Музей крестьянского быта, а также на кассовых павильонах. Волонтеры расскажут гостям «Горок Ленинских» о символе, значении цветов и о том, как правильно закреплять и носить ленту.

Символом акции традиционно стала черно-оранжевая ленточка, которая использовалась при создании «Ордена Славы» — одной из главных наград Великой Отечественной войны. Девиз акции: «Я помню, я горжусь».

«Акция «Георгиевская ленточка» — это дань уважения нашим героям. Она напоминает о подвиге, который совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны. Символ памяти о тех, кто спас мир от нацизма, смогут получить и наши посетители и участники, и гости торжественного митинга у мемориала, расположенного на территории музея», — отметил директора музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Памятная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы, проводится с 2005 года. Черно-оранжевые ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне и знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.