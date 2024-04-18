Акция «Дом Героя» продолжается в Раменском округе

В канун празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в п. Ильинский сертификат и Звезду «Дом героя» вручили дочери ветерана ВОВ Семена Соломатина, Галине, сообщается на сайте администрации горокруга.

Награды Галине Соломатиной передали директор ТУ «Ильинский» Алексей Емельянов, председатель Совета ветеранов п. Ильинский Любовь Кочурова и учащиеся Ильинских школ № 25 и 26.

Семен Соломатин — участник Великой Отечественной войны. До 1941 г. воевал в 104-м пушечно-артиллерийском полку, затем в 1941–1943 гг. — в 1236-м артиллерийском полку. Получил тяжелое ранение на фронте. Награжден орденом «Отечественной войны I степени», медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда.



Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.