Акция «День в лесу» состоится в Подмосковье 13 сентября

13 сентября в Подмосковье пройдет экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». Она проходит в рамках VI федеральной акции «Сохраним лес», сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

В Подмосковье центральной площадкой в этом году станет лесной участок в Кучинском участковом лесничестве.

Площадка расположена в г. о. Балашиха в 15 км от МКАД. Вблизи места проведения мероприятия будет организована парковка для личного транспорта, от нее до площадки будут курсировать бесплатные автобусы.

Чтобы добраться своим ходом, стоит воспользоваться электричкой. С Курского вокзала нужно отправиться до ж/д станции «Железнодорожная», выход к ул. Лесопарковая. Отсюда до центральной площадки для участников акции будут следовать бесплатные автобусы.

Сбор — в 9:00. Начало — в 10:00.

Посадочный материал и инвентарь выдадут на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.