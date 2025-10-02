Акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» прошла в Электрогорске

29 сентября здесь прошла акция «День в лесу. Сохраним лес вместе».

«Друзья, есть события, которые по-настояшему согревают душу и вселяют уверенность в будущем. Сегодня именно такой день! Мы не просто собрались на субботник, мы заложили основу для новой зелёной зоны, которая будет радовать нас и наших детей долгие годы» - сказал Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Плечом к плечу трудились все: сотрудники предприятия «Ультрадекор», коммунальные службы и, конечно, активные жители Электрогорска. Результат общего труда — около 50 молодых рябин и дубов, которые теперь будут расти и крепнуть на электрогорской земле, создавая уют и чистый воздух.

«Уверен, через несколько лет здесь будет прекрасная тенистая аллея! Хочу выразить отдельные слова благодарности нашему надёжному партнёру — предприятию «Ультрадекор». Спасибо вам не только за активное участие, но и за саженцы, которые вы предоставили для акции. Это прекрасный пример социальной ответственности бизнеса и искренней любви к родному краю. Напомню, что данную малую общественную территорию мы откроем уже 6-го октября» - подытожил Денис Олегович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», - сказал Воробьев.