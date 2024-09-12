Акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» пройдет в Коломне 13 сентября

На территории Карасевского дендропарка в Коломне 13 сентября пройдет акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К участию в акции приглашаются все неравнодушные жители округа. В этот день добровольцы смогут помочь работникам Карасевского участкового лесничества в уборке валежной и неликвидной древесины. Планируется, что от валежника и сухостоя будет расчищен участок дендропарка вблизи деревни Туменское.

«Весь необходимый для работы инвентарь участникам акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» выдадут на месте. Место встречи — территория дендропарка у деревни Туменское, координаты: 55.016971, 38.542498. Приходите всей семьей, одевайтесь по погоде и не забудьте хорошее настроение», — рассказали сотрудники Карасевского участкового лесничества.

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