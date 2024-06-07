Акция «Чистый лес» состоялась в округе Шатура

Сотрудники Шатурского лесничества, представители администрации округа, волонтерского движения, партии «Единая Россия» и местные жители приняли участие в акции «Чистый лес», организованной Московской областной думой при поддержке Комлесхоза Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Вблизи поселка Красные Луга на лесном участке площадью 0,5 гектара они собрали 2 кубометра бытового мусора. Специалисты лесничества выполнили раскряжевку стволов деревьев. Распиленный валежник убрали, чтобы вскоре доставить его семьям участников специальной военной операции для использования в качестве дров. Аккуратно собранный в кучи хворост местные жители смогут забрать для собственных нужд.

«Экологическая акция «Чистый лес» становится доброй традицией. Собралось около 50 человек, которых не остановил даже летний дождь. Выражаем благодарность депутатам Мособлдумы и каждому участнику за вклад в сохранение лесов шатурского края», — сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.