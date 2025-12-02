Акция «БумБатл» запускает новогодний конкурс елочных игрушек

«Зима в „БумБатле“ — это не просто сезон, а настоящий вызов для героев экологии! С 1 декабря собирайте макулатуру, создавайте эко-игрушки и ведите свою команду к вершинам — ведь каждый килограмм приближает нас к чистой планете, а ваши усилия вдохновят других участников акции», — сказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

С 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года пройдет зимний этап «БумБатла». В этот раз участников ждет не только традиционный сбор вторсырья, но и шанс выиграть призы в креативном состязании «Эко-игрушка на елку от „БумБатла“». Конкурсантам предлагается дать вторую жизнь старым газетам, журналам и картону, превратив их в оригинальные новогодние украшения.

Для участия потребуется собрать макулатуру и создать игрушку: бумажную фигурку животного (например, панду, сову или символ своего края), экологичную снежинку, шар в технике папье-маше или символ наступающего года. Готовую эко-игрушку нужно повесить на елку, сделать фото или видео и поделиться им в социальных сетях с использованием хештегов #бумбатл #нацпроектэкоблагополучие #экосистема #эконовыйгод.

Лучшие работы будут отмечены званием «Экодизайнер года», дипломами и призами зрительских симпатий. При оценке будут учитываться нестандартность идеи, мастерство исполнения, творческий подход и экологическая значимость работы. Итоги творческого конкурса будут оглашены в январе 2026 года.

Все желающие могут присоединиться к акции «БумБатл» как индивидуально, так и в составе команды. Сдавать макулатуру можно коллективно в детских садах, школах, университетах, офисах и других организациях. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, сдать бумагу в ближайшем пункте приема и загрузить подтверждающий документ в личный кабинет на сайте. Итоги зимнего сезона и общего регионального зачета будут объявлены весной 2026 года.

