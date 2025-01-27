Акция «Безопасный двор» прошла в Мытищах

Сотрудники полиции рассказали жителям города о том, как правильно использовать световозвращающие элементы, чтобы пешеход стал заметным для водителей. Родителям было рекомендовано прививать детям привычки, которые формируют безопасное поведение на дорогах.

Для того, чтобы дети «засветились», в качестве подарка организаторы акции вручили им те самые полезные аксессуары и полезные памятки по безопасному поведению на дороге. Акция «Безопасный двор» завершилась на позитивной ноте. Все участники ушли домой с новыми знаниями и полезными аксессуарами, которые теперь будут помогать им оставаться в безопасности на улицах города.

Подобные инициативы показывают, насколько важна совместная работа правоохранительных органов, образовательных учреждений и общественности в деле обеспечения безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.