Акция «Бессмертный полк» в Жуковском пройдет онлайн при помощи Telegram-канала

В Жуковском создан Telegram-канал «Бессмертный полк | Жуковский». В канале будут публиковаться материалы о Героях Великой Отечественной войны, воевавших на фронте и ковавших победу в тылу, сообщил глава Жуковского Борис Аубакиров.

«По соображениям безопасности акция „Бессмертный полк“ в этом году пройдет в онлайн-форматею Мы создали специальный Telegram-канал, где каждый житель города сможет опубликовать материалы о своем Герое Великой Отечественной войны», — сообщил глава Жуковского.

Принять участие в данной акции и рассказать о своих родственниках может любой желающий. Для этого необходимо прислать информацию в бот «Бессмертный полк | Жуковский» @Zhukovsky_online_bot.

Это может быть текстовый рассказ о ветеране с его фотографиями или видеоматериалы.

«Бессмертный полк» — это общественная акция, целью которой является увековечивание памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.