Актриса Татьяна Лютаева отпраздновала свадьбу своего сына Доминика

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Известная российская актриса Татьяна Лютаева, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Гардемарины, вперед», поделилась радостной новостью — ее сын Доминик Раманаускас официально зарегистрировал отношения со своей возлюбленной Александрой Григорьевой, сообщает Газета.ru .

Лютаева опубликовала в своих социальных сетях кадры с торжественной церемонии, сопроводив публикацию трогательными словами: «Мои любимые! Будьте счастливы».

Доминику Раманаускасу 24 года, он родился в браке Татьяны Лютаевой и литовского режиссера Рокаса Раманаускаса.

Актриса с гордостью рассказывала, что ее сын окончил школу экстерном и в 16 лет поступил на факультет управления и инноваций МГУ, а в 20 лет успешно защитил дипломную работу.