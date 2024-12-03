Актриса раскрыла секрет, как избавиться от страха публичных выступлений

Актриса и преподаватель факультета кино университета «Синергия» Ксения Иванова поделилась секретами успешных публичных выступлений и рассказала, как избавиться от страха, сообщает RuNews24.ru .

Залог успеха — это подготовка. Ее не заменит никакая импровизация. Эксперт порекомендовала тщательно изучить тему своего выступления и глубоко в нее погрузиться. Также можно заранее создать план и построить логику изложения.

Следующим шагом, по словам специалиста, является постановка четких целей. Перед выступлением можно задать себе вопросы: «Для чего я вышел и что я хочу сказать?».

Иванова порекомендовала изучить свою аудиторию: какие у нее интересы, запросы и ожидания от вашего выступления. Это поможет удержать интерес и внимание людей, объяснила преподаватель.

Аудитория — это реальные, живые люди. Чтобы стать ближе к ним, можно добавить личные истории, поделиться собственным опытом.

«Зрителям интересно слушать спикера, который умеет создать интригу и произвести эффект неожиданности», — поделилась актриса.

Еще один инструмент вовлечения — интерактивность. Очень важно задавать вопросы аудитории, чтобы желающие смогли поучаствовать в обсуждении. Люди любят, когда их мнение учитывается. Это поможет установить контакт и добавит динамики, объяснила Иванова.

«Если хотите научить, общайтесь с аудиторией и задавайте вопросы. Хотите убедить — сопереживайте», — добавила педагог.

Также актриса посоветовала выполнять упражнения для развития дикции и произносить скороговорки, выражая разные эмоции: злость, радость, обиду, влюбленность.