Актриса Елена Север подарила детям новогоднюю сказку

Актриса, певица и телеведущая Елена Север провела 23 декабря благотворительное праздничное мероприятие для детей-инвалидов и ребят, родители которых служили или служат в зоне СВО, передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Многолетняя традиция создавать добрые праздники для детей-инвалидов, которых певица опекает на протяжении нескольких лет, нашла свое продолжение и в преддверии Нового года. Заботой Елены Север становятся дети с редким генетическим заболеванием — синдромом Вильямса и с патологией, связанной с преждевременным появлением младенцев на свет с критически низкой массой тела.

В течение последних двух лет артистка оказывает также помощь ребятам, проживающим в зоне проведения спецоперации, и детям, отцы которых защищают нашу страну на линии боевых действий.

Накануне Нового года ребята вместе с Еленой Север побывали на подмосковной «Зооферме Шихово». Маленькие любители животных смогли не только увидеть разнообразных представителей зоомира, но и прикоснуться, погладить и даже покормить их. Для детей поездка стала самым настоящим предпраздничным сюрпризом — они были в восторге от общения с пушистыми кроликами, непоседливыми щенками хаски, большими и добрыми оленями, экзотичными кенгуру и многими другими жителями парка.

Посещение зоофермы сопровождалось яркой новогодней программой с участием Деда Мороза и Снегурочки. По окончании традиционного чаепития певица вручила каждому из детей памятный подарок.

В конце праздника особую радость детям принесли катания на хаски-санях. По словам Елены Север, такие мероприятия делают ее счастливее, ведь она видит на них улыбающихся и радостных детей.

«Мне кажется, что праздник удался, и все детки счастливы. И от этого я сама становлюсь счастливее. Мы каждый год проводим подобные мероприятия, и многие дети просто растут на моих глазах», — поделилась телеведущая.

Неудивительно, что артистка старается использовать любые возможности для помощи своим подопечным. Родители маленьких непосед, видя их восторг, выразили благодарность певице.

На экскурсию вместе с детьми приехали и участники СВО, которые преподнесли любимой исполнительнице шеврон и нагрудный знак.

Большую часть своей творческой деятельности певица также занимается благотворительными проектами, помогая особо нуждающимся, в первую очередь, детям и пожилым.