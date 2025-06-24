Активный отдых и развлечения для жителей подготовили в парках Наро-Фоминского округа

В парках Наро-Фоминского округа каждый день проходят развлекательные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основными площадками, где можно с пользой провести время являются: парк «Мечта» в поселке Селятино, Центральный парк имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске, а также парк «Дубки» в поселке Калининец.

Любители спорта могут заняться скандинавской ходьбой или посетить открытую тренировку в парке под руководством опытного тренера.

Жители смогут поучаствовать в интересных лекциях, поучаствовать в развлекательной программе парков округа. Для самых маленьких граждан в парках всегда есть программа занятий на выходных. Дети могут поучаствовать в творческих мастер-классах, побывать на уроках рисования и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.