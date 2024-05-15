Активные жители высадили липовую аллею на придомовой территории в пос Люберец

Депутат Люберец Сергей Ситников с активными жителями и работниками управляющей компании убрали придомовую территорию и высадили липовую аллею в поселке Томилино. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Акция прошла в рамках партпроекта «Чистая страна».

«Вместе с жителями поселка Томилино и сотрудниками УК навели порядок на придомовых территориях: убрали мусор, сухие листья и ветки, а также высадили целую липовую аллею на улице Пионерской. Эти молодые деревца вырастут и станут украшением поселка. Забота об экологии — это вклад в будущее», — сказал Ситников.

Он поблагодарил самых юных помощников: годовалого Мишу, братьев Никиту и Даниила. Они тоже внесли свой посильный вклад в благоустройство родного поселка.

«Через много лет, когда мальчишки повзрослеют, они смогут показать эту аллею своим детям и с гордостью сказать, что эти деревья посажены их руками», — резюмировал Ситников.

Партийный проект «Чистая страна» призван объединить усилия партии, федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров, граждан России для эффективного решения экологических проблем, с которыми население сталкивается в повседневной жизни.

В городском округе Люберцы акции под эгидой данного партпроекта проходят постоянно. Узнать о них можно в соцсетях местного отделения партии, а также на ее официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.