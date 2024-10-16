«Активные граждане» проголосовали за лучшие бассейны под открытым небом в Москве

На платформе «Активный гражданин» закончилось голосование за лучшие московские бассейны под открытым небом. Итоги уже известны, в опросе поучаствовали более 250 тыс. жителей столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Бассейны были открыты на 10 городских и 12 фестивальных площадках «Московских сезонов». Одновременно участники опроса могли указать до пяти площадок, на которым им понравилось отдыхать.

Среди городских первое место занял бассейн под открытым небом в парке «Сокольники». Он одновременно вмещал около 130 человек. Также на месте круглосуточно дежурили спасатели и врачи.

За бассейн в «Сокольниках» отдали голоса около 18% участников опроса. На втором месте оказался бассейн на территории Измайловского парка. За него проголосовали 13% — 63,5 тыс. человек.

Третье место занял пляж № 2 в зоне отдыха «Серебряный бор». Он набрал всего на 1,1 тыс. голосов меньше — 62,4 тыс.

Среди площадок «Московских сезонов» первое место занял бассейн под открытым небом в Теплом Стане. За него свои голоса отдали 49,7 тыс. человек (11%). На втором месте оказался объект на Мичуринском проспекте — 48,1 тыс. голосов (11%). Третье занял бассейн под открытым небом в районе Вешняки. За него отдали голоса 41,2 тыс. пользователей (9%).

На каждой площадке были установлены зонты для посетителей и шезлонги. Также размещались большие раздевалки для смены одежды, уборные и кабинки для душа.

Температуру воды каждый день поддерживали на уровне 30 градусов тепла. В бассейнах проводилась уборка. На площадках дежурили доктора и спасатели. На некоторых из них устанавливали джакузи, а также детские бассейны. Гостей принимали с утра до вечера. Сотрудники работали в несколько смен.

Голосование проведено московскими Депкультом, департаментом торговли и услуг, департаментом территориальных органов исполнительной власти и проектом «Активный гражданин». Увидеть результаты можно на официальном сайте или в одноименном приложении.

«Активный гражданин» запустили в 2014 году. За 10 лет он стал популярным — им воспользовались около семи млн человек. За все это время они отдали голоса в 6,6 тыс. опросов.