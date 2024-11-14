Активные долголеты Талдома могут принять участие в новом проекте «Умный фитнес»

Новый проект «Умный фитнес» позволяет людям старшего поколения заниматься спортом и развиваться интеллектуально. Занятия ориентированы на население от 45 до 70 лет, сообщает пресс-служба администрации Талдомского округа.

Занятия будут включать оздоровительные упражнения для костно-мышечной системы, миофасциальный релиз, который благоприятно влияет на увеличение амплитуды движения конечностей, улучшает кровоснабжение тканей, отток лимфы, избавляя от отеков, зажимов и боли в теле, а также предполагается тренировка мышц тазового дна, будет включать и остеопластику, что усилит эффект от упражнений, плавно воздействуя на организм в целом.

Во время занятий скандинавской ходьбой участники проекта теперь могут слушать аудио книги. Такой формат занятий может привлечь больше людей, особенно он будет интересен тем, кто любит читать, но не всегда находит для этого время.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.