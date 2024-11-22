Активные долголеты Рузы поучаствовали в мероприятии «Души материнской свет»

Участники проекта принесли фотографии своих мам и рассказали, какими они их запомнили, вспомнили трогательные семейные моменты, показали изделия, сделанные руками мам, бережно хранимые по сей день. Одна из участниц мероприятия, Екатерина Кононенко, принесла медаль своей многодетной мамы «Материнство».

Также долголеты прочитали стихотворения о матерях, спели песни, выполнили музыкальное задание «Угадай исполнителя песни о маме».

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.